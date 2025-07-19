19.07.2025
Смотреть онлайн Анна-Кристина Люткемейер - JiaYi Wang 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Анна-Кристина Люткемейер — JiaYi Wang . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:3, 5:7, 6:1)
(6:3, 5:7, 6:1)
2 : 1
19 июля 2025
Гейм 1 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - JiaYi Wang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
57%
49%
Реализация брейк - пойнтов
53%
38%
