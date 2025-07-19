19.07.2025
Смотреть онлайн Харуна Аракава - Зеел Десай 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Харуна Аракава — Зеел Десай . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:7, 6:2, 7:6)
2 : 1
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Зеел Десай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Харуна Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Зеел Десай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Зеел Десай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Харуна Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Зеел Десай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Зеел Десай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Зеел Десай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Харуна Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Харуна Аракава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Харуна Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Зеел Десай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Зеел Десай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Зеел Десай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Зеел Десай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Зеел Десай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Зеел Десай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Харуна Аракава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Зеел Десай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Харуна Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 31 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Зеел Десай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 33 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
11
Выигрыш первой подачи
69%
69%
Реализация брейк - пойнтов
71%
75%
