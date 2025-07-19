19.07.2025
Смотреть онлайн Такуя Кумасака - Фантуб Суксумрарн 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Такуя Кумасака — Фантуб Суксумрарн . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(2:6, 6:1, 7:5)
(2:6, 6:1, 7:5)
2 : 1
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Фантуб Суксумрарн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Фантуб Суксумрарн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Такуя Кумасака - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Такуя Кумасака - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Такуя Кумасака - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Фантуб Суксумрарн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
66%
58%
Реализация брейк - пойнтов
44%
38%
Комментарии к матчу