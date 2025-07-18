Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.07.2025

Смотреть онлайн Charlton/Delaney - Park/Trongcharoenchaikul 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom MD: Charlton/DelaneyPark/Trongcharoenchaikul . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 09:17 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Nakhon Pathom MD
Charlton/Delaney
Завершен
(1:6, 2:5)
0 : 2
18 июля 2025
Park/Trongcharoenchaikul
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Park/Trongcharoenchaikul - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Charlton/Delaney - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Park/Trongcharoenchaikul - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Park/Trongcharoenchaikul - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Charlton/Delaney - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Park/Trongcharoenchaikul - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Charlton/Delaney - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Park/Trongcharoenchaikul - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
55%
86%
Реализация брейк - пойнтов
0%
57%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Авангард Авангард
18 Января
14:00
Лада Лада
ХК Сочи ХК Сочи
18 Января
16:30
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Алавес Алавес
18 Января
18:15
Болонья Болонья
Фиорентина Фиорентина
18 Января
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Барселона Барселона
18 Января
23:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
18 Января
17:00
Сельта Виго Сельта Виго
Райо Вальекано Райо Вальекано
18 Января
20:30
Милан Милан
Лечче Лечче
18 Января
22:45
Вулвергемптон Вулвергемптон
Ньюкасл Ньюкасл
18 Января
17:00
Торино Торино
Рома Рома
18 Января
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA