18.07.2025
Смотреть онлайн Charlton/Delaney - Park/Trongcharoenchaikul 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom MD: Charlton/Delaney — Park/Trongcharoenchaikul . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 09:17 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom MD
Завершен
(1:6, 2:5)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Park/Trongcharoenchaikul - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Charlton/Delaney - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Park/Trongcharoenchaikul - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Park/Trongcharoenchaikul - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Charlton/Delaney - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Park/Trongcharoenchaikul - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Charlton/Delaney - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Park/Trongcharoenchaikul - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
55%
86%
Реализация брейк - пойнтов
0%
57%
