18.07.2025

Смотреть онлайн Африка Бурилло Березак - Ада Пестржинска 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow Women: Африка Бурилло БерезакАда Пестржинска . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 14:15 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 5.

МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 5
UTR Pro Krakow Women
Африка Бурилло Березак
Завершен
(3:6, 0:6)
0 : 2
18 июля 2025
Ада Пестржинска
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Африка Бурилло Березак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ада Пестржинска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Африка Бурилло Березак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Африка Бурилло Березак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Ада Пестржинска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ада Пестржинска - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ада Пестржинска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Ада Пестржинска - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ада Пестржинска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Ада Пестржинска - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ада Пестржинска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ада Пестржинска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ада Пестржинска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Ада Пестржинска - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ада Пестржинска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Статистика матча

Эйсы
0
3
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
48%
71%
Реализация брейк - пойнтов
8%
71%
Комментарии к матчу
