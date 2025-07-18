18.07.2025
Смотреть онлайн Сара Гвозденович - Adela Kroisova 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow Women: Сара Гвозденович — Adela Kroisova . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:15 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 5.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 5
UTR Pro Krakow Women
Завершен
(6:7, 1:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сара Гвозденович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Adela Kroisova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Adela Kroisova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Сара Гвозденович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Adela Kroisova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Сара Гвозденович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Adela Kroisova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Сара Гвозденович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Сара Гвозденович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Adela Kroisova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Adela Kroisova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Сара Гвозденович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Adela Kroisova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Adela Kroisova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Adela Kroisova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Adela Kroisova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Сара Гвозденович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Adela Kroisova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
55%
84%
Реализация брейк - пойнтов
50%
40%
