Смотреть онлайн Масео Симпсон - Gianluca Carlini 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow: Масео Симпсон — Gianluca Carlini . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 14:20 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 2.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 2
UTR Pro Krakow
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Gianluca Carlini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Gianluca Carlini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Масео Симпсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Gianluca Carlini - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Gianluca Carlini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Gianluca Carlini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Gianluca Carlini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Gianluca Carlini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Масео Симпсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Gianluca Carlini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Gianluca Carlini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Gianluca Carlini - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Gianluca Carlini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Gianluca Carlini - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
15
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
52%
94%
Реализация брейк - пойнтов
0%
71%
