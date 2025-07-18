18.07.2025
Смотреть онлайн Martín Garcia Ripoll Orenes - Matthew Upton 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow: Martín Garcia Ripoll Orenes — Matthew Upton . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:55 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 2.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 2
UTR Pro Krakow
Завершен
(0:6, 2:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Matthew Upton - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Matthew Upton - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Matthew Upton - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Matthew Upton - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Matthew Upton - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Martín Garcia Ripoll Orenes - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Martín Garcia Ripoll Orenes - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Matthew Upton - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Matthew Upton - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
5
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
54%
77%
Реализация брейк - пойнтов
0%
36%
Комментарии к матчу