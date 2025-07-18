18.07.2025
Смотреть онлайн Зденек Колар - Никола Башич 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nova Gorica: Зденек Колар — Никола Башич . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nova Gorica
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Зденек Колар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Зденек Колар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Зденек Колар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Никола Башич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Никола Башич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Зденек Колар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Зденек Колар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Зденек Колар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Никола Башич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Зденек Колар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
75%
48%
Реализация брейк - пойнтов
71%
50%
