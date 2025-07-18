18.07.2025
Смотреть онлайн Rocha/Silva - Pinho/Torres 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Castelo Branco MD: Rocha/Silva — Pinho/Torres . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Castelo Branco MD
Завершен
(6:7, 6:1, 1:0)
2 : 1
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Pinho/Torres - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Pinho/Torres - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Pinho/Torres - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Rocha/Silva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Pinho/Torres - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Rocha/Silva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Rocha/Silva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Rocha/Silva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Pinho/Torres - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Rocha/Silva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Pinho/Torres - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Rocha/Silva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Rocha/Silva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Pinho/Torres - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Rocha/Silva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Rocha/Silva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Rocha/Silva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Rocha/Silva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Rocha/Silva - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
78%
76%
Реализация брейк - пойнтов
75%
14%
