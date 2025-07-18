Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Pow/Robertson - Graca/Marques 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Castelo Branco MD: Pow/RobertsonGraca/Marques . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Castelo Branco MD
Pow/Robertson
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
18 июля 2025
Graca/Marques
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Pow/Robertson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Pow/Robertson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Graca/Marques - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Graca/Marques - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Pow/Robertson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Graca/Marques - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Pow/Robertson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Graca/Marques - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Pow/Robertson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Pow/Robertson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Pow/Robertson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Pow/Robertson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Pow/Robertson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Graca/Marques - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Pow/Robertson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Graca/Marques - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Pow/Robertson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Graca/Marques - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Pow/Robertson - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
2
2
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
85%
61%
Реализация брейк - пойнтов
50%
12%
Комментарии к матчу
