18.07.2025
матче турнира Губбио, Пары M-ITF-ITA-14A: Кокчоли/Лоруссо — Meduri/Sciahbasi . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
МСК
Губбио, Пары M-ITF-ITA-14A
Завершен
(7:6, 7:5)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Meduri/Sciahbasi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Кокчоли/Лоруссо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Meduri/Sciahbasi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Кокчоли/Лоруссо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Meduri/Sciahbasi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Кокчоли/Лоруссо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Meduri/Sciahbasi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Кокчоли/Лоруссо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Meduri/Sciahbasi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Кокчоли/Лоруссо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Meduri/Sciahbasi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кокчоли/Лоруссо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Кокчоли/Лоруссо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Кокчоли/Лоруссо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Кокчоли/Лоруссо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Meduri/Sciahbasi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Кокчоли/Лоруссо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Кокчоли/Лоруссо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Meduri/Sciahbasi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Meduri/Sciahbasi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Meduri/Sciahbasi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Meduri/Sciahbasi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Кокчоли/Лоруссо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Кокчоли/Лоруссо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
67%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
40%
