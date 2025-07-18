Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.07.2025

Смотреть онлайн Colombo/Paolini - Bilardo/Ciavarella 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Губбио, Пары M-ITF-ITA-14A: Colombo/PaoliniBilardo/Ciavarella . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

МСК
Губбио, Пары M-ITF-ITA-14A
Colombo/Paolini
Завершен
(6:7, 4:6)
0 : 2
18 июля 2025
Bilardo/Ciavarella
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bilardo/Ciavarella - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Colombo/Paolini - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Colombo/Paolini - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Colombo/Paolini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Colombo/Paolini - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Colombo/Paolini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Bilardo/Ciavarella - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Colombo/Paolini - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Colombo/Paolini - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Colombo/Paolini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Colombo/Paolini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Colombo/Paolini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Bilardo/Ciavarella - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Bilardo/Ciavarella - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
56%
73%
Реализация брейк - пойнтов
75%
44%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Лилль Лилль
16 Января
23:00
Пиза Пиза
Аталанта Аталанта
16 Января
22:45
Монако Монако
Лорьян Лорьян
16 Января
21:00
Эспаньол Эспаньол
Хирона Хирона
16 Января
23:00
Вердер Бремен Вердер Бремен
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
16 Января
22:30
Эссят Эссят
Ильвес Ильвес
16 Января
20:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Кёльнер Кёльнер
16 Января
21:30
Карпат Карпат
Лукко Лукко
16 Января
20:30
Изерлон Рустерс Изерлон Рустерс
Гризлиз Вольфсбург Гризлиз Вольфсбург
16 Января
21:30
ХК Мюнхен ХК Мюнхен
Дрезден Дрезден
16 Января
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA