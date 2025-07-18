18.07.2025
Смотреть онлайн Colombo/Paolini - Bilardo/Ciavarella 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Губбио, Пары M-ITF-ITA-14A: Colombo/Paolini — Bilardo/Ciavarella . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК
Губбио, Пары M-ITF-ITA-14A
Завершен
(6:7, 4:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bilardo/Ciavarella - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Colombo/Paolini - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Colombo/Paolini - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Colombo/Paolini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Colombo/Paolini - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Colombo/Paolini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Bilardo/Ciavarella - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Colombo/Paolini - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Colombo/Paolini - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Colombo/Paolini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Colombo/Paolini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Colombo/Paolini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Bilardo/Ciavarella - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Bilardo/Ciavarella - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
56%
73%
Реализация брейк - пойнтов
75%
44%
