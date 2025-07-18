18.07.2025
Смотреть онлайн Мишель Рибекаи - Габриэле Пирайно 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Gubbio: Мишель Рибекаи — Габриэле Пирайно . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Gubbio
Завершен
(0:6, 3:6)
(0:6, 3:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Габриэле Пирайно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Габриэле Пирайно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Габриэле Пирайно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Габриэле Пирайно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Габриэле Пирайно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Габриэле Пирайно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Габриэле Пирайно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Габриэле Пирайно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Габриэле Пирайно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Габриэле Пирайно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Габриэле Пирайно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Габриэле Пирайно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Мишель Рибекаи
Габриэле Пирайно
1 победа
0 побед
100%
0%
03.10.2025
Габриэле Пирайно
1:2
Мишель Рибекаи
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
38%
64%
Реализация брейк - пойнтов
100%
54%
Комментарии к матчу