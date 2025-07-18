18.07.2025
Смотреть онлайн Люка Пуллан - Лео Борг 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Castelo Branco: Люка Пуллан — Лео Борг . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Castelo Branco
Завершен
(3:6, 6:3, 6:3)
(3:6, 6:3, 6:3)
2 : 1
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Лео Борг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Лео Борг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Лео Борг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Лео Борг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Лео Борг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Лео Борг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Люка Пуллан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Люка Пуллан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Лео Борг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Лео Борг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Лео Борг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Люка Пуллан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Люка Пуллан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Лео Борг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Люка Пуллан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Лео Борг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Лео Борг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
64%
60%
Реализация брейк - пойнтов
33%
33%
Комментарии к матчу