18.07.2025
Смотреть онлайн Кэти Свон - Верена Мелисс 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Vitoria-Gasteiz: Кэти Свон — Верена Мелисс . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Vitoria-Gasteiz
Завершен
(6:2, 6:4)
(6:2, 6:4)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Верена Мелисс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Кэти Свон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Кэти Свон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Кэти Свон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Кэти Свон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Верена Мелисс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Кэти Свон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Кэти Свон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Кэти Свон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Кэти Свон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Верена Мелисс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Кэти Свон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Кэти Свон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Верена Мелисс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Верена Мелисс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Кэти Свон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Верена Мелисс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Кэти Свон - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
7
2
Выигрыш первой подачи
76%
50%
Реализация брейк - пойнтов
50%
40%
