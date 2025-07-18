18.07.2025
Смотреть онлайн Daniel Bien - Semen Aginskiy 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf: Daniel Bien — Semen Aginskiy . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 04.
МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 04
UTR Pro Dusseldorf
Завершен
(5:7, 2:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Daniel Bien - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Daniel Bien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Semen Aginskiy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Semen Aginskiy - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Daniel Bien - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Semen Aginskiy - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Semen Aginskiy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Semen Aginskiy - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Daniel Bien - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Daniel Bien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Semen Aginskiy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Semen Aginskiy - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Semen Aginskiy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Semen Aginskiy - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Daniel Bien - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Daniel Bien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Semen Aginskiy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Semen Aginskiy - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Semen Aginskiy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Semen Aginskiy - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
52%
62%
Реализация брейк - пойнтов
50%
35%
