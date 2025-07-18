18.07.2025
Смотреть онлайн Кристоф Минарик - Лука Маттео Соббе 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf: Кристоф Минарик — Лука Маттео Соббе . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:10 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 01.
МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 01
UTR Pro Dusseldorf
Завершен
(6:0, 6:2)
(6:0, 6:2)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кристоф Минарик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Кристоф Минарик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Кристоф Минарик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Кристоф Минарик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Кристоф Минарик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Кристоф Минарик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Кристоф Минарик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Лука Маттео Соббе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Кристоф Минарик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Кристоф Минарик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Кристоф Минарик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Лука Маттео Соббе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Кристоф Минарик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Кристоф Минарик - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
11
Выигрыш первой подачи
62%
50%
Реализация брейк - пойнтов
70%
100%
Комментарии к матчу