18.07.2025
Смотреть онлайн Шуай Чжан - Вендула Вальдманнова 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Nottingham: Шуай Чжан — Вендула Вальдманнова . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Nottingham
Завершен
(6:4, 6:0)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шуай Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Вендула Вальдманнова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Шуай Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Шуай Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Вендула Вальдманнова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Шуай Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Вендула Вальдманнова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Вендула Вальдманнова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Шуай Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Шуай Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Шуай Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Шуай Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Шуай Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Шуай Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Шуай Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Шуай Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
71%
42%
Реализация брейк - пойнтов
46%
40%
