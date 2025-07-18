18.07.2025
Смотреть онлайн Лиза Заар - Ане М Д Олмо 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Турин: Лиза Заар — Ане М Д Олмо . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Турин
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ане М Д Олмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Ане М Д Олмо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Лиза Заар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ане М Д Олмо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ане М Д Олмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Лиза Заар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Ане М Д Олмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Лиза Заар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Лиза Заар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ане М Д Олмо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Лиза Заар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ане М Д Олмо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Лиза Заар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Ане М Д Олмо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ане М Д Олмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Ане М Д Олмо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Лиза Заар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ане М Д Олмо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Лиза Заар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Ане М Д Олмо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
58%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
36%
