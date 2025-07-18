Текстовая трансляция

Гейм 1 - Ане М Д Олмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 2 - Ане М Д Олмо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Лиза Заар - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Ане М Д Олмо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Ане М Д Олмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 6 - Лиза Заар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 7 - Ане М Д Олмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 8 - Лиза Заар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Лиза Заар - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Ане М Д Олмо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Лиза Заар - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Ане М Д Олмо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Лиза Заар - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Ане М Д Олмо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Ане М Д Олмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Ане М Д Олмо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Лиза Заар - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Ане М Д Олмо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 19 - Лиза Заар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0