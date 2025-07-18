18.07.2025
Смотреть онлайн Ноэми Басилетти - Сара Какаревич 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Турин: Ноэми Басилетти — Сара Какаревич . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Турин
Завершен
(6:4, 1:6, 6:2)
2 : 1
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ноэми Басилетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ноэми Басилетти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Сара Какаревич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Ноэми Басилетти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Сара Какаревич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ноэми Басилетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Сара Какаревич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ноэми Басилетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Сара Какаревич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Ноэми Басилетти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Сара Какаревич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Сара Какаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Ноэми Басилетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Сара Какаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Сара Какаревич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Сара Какаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Сара Какаревич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ноэми Басилетти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Сара Какаревич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Сара Какаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Ноэми Басилетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Ноэми Басилетти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Ноэми Басилетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Ноэми Басилетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Ноэми Басилетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
60%
61%
Реализация брейк - пойнтов
62%
33%
Комментарии к матчу