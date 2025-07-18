18.07.2025
Смотреть онлайн Роберт Гуна - Rares Teodor Pieleanu 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Slobozia: Роберт Гуна — Rares Teodor Pieleanu . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Slobozia
Завершен
(5:7, 5:7)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Rares Teodor Pieleanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Rares Teodor Pieleanu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Роберт Гуна - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Роберт Гуна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Роберт Гуна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Rares Teodor Pieleanu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Роберт Гуна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Rares Teodor Pieleanu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Роберт Гуна - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Rares Teodor Pieleanu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Rares Teodor Pieleanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Rares Teodor Pieleanu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Rares Teodor Pieleanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Роберт Гуна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Rares Teodor Pieleanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Rares Teodor Pieleanu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Роберт Гуна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Роберт Гуна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Rares Teodor Pieleanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Роберт Гуна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Роберт Гуна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Rares Teodor Pieleanu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Rares Teodor Pieleanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Rares Teodor Pieleanu - взял свою подачу со счетом 30-40
История последних встреч
Роберт Гуна
Rares Teodor Pieleanu
1 победа
0 побед
100%
0%
29.07.2025
Rares Teodor Pieleanu
1:2
Роберт Гуна
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
68%
63%
Реализация брейк - пойнтов
67%
67%
Комментарии к матчу