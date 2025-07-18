18.07.2025
Смотреть онлайн Максимильян Нойкрист - Андрей Недич 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kramsach: Максимильян Нойкрист — Андрей Недич . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Kramsach
Завершен
(5:7, 3:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Максимильян Нойкрист - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Андрей Недич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Андрей Недич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Андрей Недич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Максимильян Нойкрист - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Андрей Недич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Максимильян Нойкрист - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Максимильян Нойкрист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Максимильян Нойкрист - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Андрей Недич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Андрей Недич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Андрей Недич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Максимильян Нойкрист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Андрей Недич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Максимильян Нойкрист - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Андрей Недич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Андрей Недич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Андрей Недич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Максимильян Нойкрист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Андрей Недич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Андрей Недич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
67%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
57%
