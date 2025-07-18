18.07.2025
Смотреть онлайн Дженнифер Ружжери - Isabella Maria Serban 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Турин: Дженнифер Ружжери — Isabella Maria Serban . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Турин
Завершен
(2:6, 6:7)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Isabella Maria Serban - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Isabella Maria Serban - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Isabella Maria Serban - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Isabella Maria Serban - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Isabella Maria Serban - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Isabella Maria Serban - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Isabella Maria Serban - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Isabella Maria Serban - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Isabella Maria Serban - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Isabella Maria Serban - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Isabella Maria Serban - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Isabella Maria Serban - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
62%
64%
Реализация брейк - пойнтов
36%
86%
