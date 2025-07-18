18.07.2025
Смотреть онлайн Джастина Микульските - Ракэль Г Вилар 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Vitoria-Gasteiz: Джастина Микульските — Ракэль Г Вилар . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Vitoria-Gasteiz
Завершен
(7:5, 6:2)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джастина Микульските - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джастина Микульските - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джастина Микульските - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Джастина Микульските - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Джастина Микульските - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Джастина Микульските - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Джастина Микульските - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Джастина Микульските - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Джастина Микульските - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Джастина Микульските - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Джастина Микульските - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Джастина Микульските - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Джастина Микульските - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
8
1
Двойные ошибки
2
9
Выигрыш первой подачи
78%
58%
Реализация брейк - пойнтов
36%
25%
