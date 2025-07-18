Текстовая трансляция

Гейм 1 - Джастина Микульските - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 2 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 3 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Джастина Микульските - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Джастина Микульските - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Джастина Микульските - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Джастина Микульските - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Джастина Микульските - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 12 - Джастина Микульските - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 15 - Джастина Микульските - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 16 - Джастина Микульските - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Джастина Микульските - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 18 - Джастина Микульските - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Джастина Микульските - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40