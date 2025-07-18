18.07.2025
Смотреть онлайн Анна Хертел - Ирина Балус 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Кршко: Анна Хертел — Ирина Балус . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Кршко
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ирина Балус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ирина Балус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Ирина Балус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Anna Hertel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Anna Hertel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Ирина Балус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Ирина Балус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Anna Hertel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Ирина Балус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ирина Балус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Ирина Балус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Anna Hertel - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Anna Hertel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Ирина Балус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Ирина Балус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Anna Hertel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Ирина Балус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Ирина Балус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
53%
62%
Реализация брейк - пойнтов
33%
56%
Комментарии к матчу