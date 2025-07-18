Фрибет 15000₽
18.07.2025

Смотреть онлайн Janse Van Vuuren/Mulville - Nitture/Sadiq 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest WD: Janse Van Vuuren/MulvilleNitture/Sadiq . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Hillcrest WD
Janse Van Vuuren/Mulville
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
18 июля 2025
Nitture/Sadiq
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Nitture/Sadiq - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Janse Van Vuuren/Mulville - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Janse Van Vuuren/Mulville - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Janse Van Vuuren/Mulville - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Nitture/Sadiq - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Janse Van Vuuren/Mulville - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Nitture/Sadiq - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Janse Van Vuuren/Mulville - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Janse Van Vuuren/Mulville - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Janse Van Vuuren/Mulville - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Nitture/Sadiq - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Janse Van Vuuren/Mulville - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Nitture/Sadiq - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Janse Van Vuuren/Mulville - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Janse Van Vuuren/Mulville - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Nitture/Sadiq - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Janse Van Vuuren/Mulville - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Janse Van Vuuren/Mulville - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
59%
56%
Реализация брейк - пойнтов
40%
20%
