18.07.2025
Смотреть онлайн Bothma/Matthysen - Henning/Henning 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest MD: Bothma/Matthysen — Henning/Henning . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest MD
Завершен
(0:6, 3:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Henning/Henning - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Henning/Henning - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Henning/Henning - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Henning/Henning - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Henning/Henning - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Henning/Henning - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Bothma/Matthysen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Henning/Henning - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Bothma/Matthysen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Henning/Henning - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Henning/Henning - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Henning/Henning - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Bothma/Matthysen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Henning/Henning - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Henning/Henning - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
53%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
62%
