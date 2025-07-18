Смотреть онлайн Bothma/Matthysen - Henning/Henning 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest MD: Bothma/Matthysen — Henning/Henning . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .