18.07.2025
МСК
ITF W15 Hillcrest WD
Завершен
(6:1, 5:5)
1 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Cirotte/Reguer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Cirotte/Reguer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Cirotte/Reguer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Cirotte/Reguer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Cirotte/Reguer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ozeki/Zhao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Cirotte/Reguer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ozeki/Zhao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Cirotte/Reguer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Cirotte/Reguer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ozeki/Zhao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Cirotte/Reguer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Cirotte/Reguer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Cirotte/Reguer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ozeki/Zhao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Ozeki/Zhao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Ozeki/Zhao - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
7
4
Выигрыш первой подачи
58%
45%
Реализация брейк - пойнтов
43%
60%
