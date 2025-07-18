18.07.2025
Смотреть онлайн Felix Balshaw - Тимофей Степанов 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nova Gorica: Felix Balshaw — Тимофей Степанов . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nova Gorica
Завершен
(6:3, 6:7, 6:2)
(6:3, 6:7, 6:2)
2 : 1
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Felix Balshaw - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Тимофей Степанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Тимофей Степанов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Тимофей Степанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Тимофей Степанов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Тимофей Степанов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Тимофей Степанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Тимофей Степанов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Тимофей Степанов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Тимофей Степанов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Тимофей Степанов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Тимофей Степанов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
72%
69%
Реализация брейк - пойнтов
33%
22%
Комментарии к матчу