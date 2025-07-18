18.07.2025
Смотреть онлайн Роджер Паскуаль Ферра - Бернардо Мунк Меса 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Роджер Паскуаль Ферра — Бернардо Мунк Меса . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(6:4, 7:5)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Роджер Паскуаль Ферра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Бернардо Мунк Меса - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Бернардо Мунк Меса - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Бернардо Мунк Меса - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Роджер Паскуаль Ферра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Роджер Паскуаль Ферра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Бернардо Мунк Меса - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Роджер Паскуаль Ферра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Роджер Паскуаль Ферра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Роджер Паскуаль Ферра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Бернардо Мунк Меса - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Бернардо Мунк Меса - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Роджер Паскуаль Ферра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Бернардо Мунк Меса - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Бернардо Мунк Меса - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Бернардо Мунк Меса - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Роджер Паскуаль Ферра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Роджер Паскуаль Ферра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Роджер Паскуаль Ферра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Роджер Паскуаль Ферра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Роджер Паскуаль Ферра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Роджер Паскуаль Ферра - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
50%
50%
Реализация брейк - пойнтов
39%
45%
