18.07.2025
Янки Эрел - Лоан Лестир 18.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Янки Эрел — Лоан Лестир . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Янки Эрел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Лоан Лестир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Янки Эрел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Янки Эрел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Янки Эрел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Лоан Лестир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Янки Эрел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Лоан Лестир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Лоан Лестир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Янки Эрел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Янки Эрел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Лоан Лестир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Янки Эрел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Янки Эрел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Янки Эрел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Янки Эрел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Янки Эрел - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
76%
58%
Реализация брейк - пойнтов
80%
100%
Комментарии к матчу