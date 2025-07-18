18.07.2025
Смотреть онлайн Tymur Bieldiugin - Илья Сницарь 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Slobozia: Tymur Bieldiugin — Илья Сницарь . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Slobozia
Завершен
(2:6, 2:6)
(2:6, 2:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Илья Сницарь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Илья Сницарь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Илья Сницарь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Илья Сницарь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Илья Сницарь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Илья Сницарь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Илья Сницарь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Илья Сницарь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Илья Сницарь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Илья Сницарь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Илья Сницарь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Илья Сницарь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
64%
82%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу