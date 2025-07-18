18.07.2025
Смотреть онлайн Gabriela Lee - Амарисса Киара Тот 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Olomouc: Gabriela Lee — Амарисса Киара Тот . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Olomouc
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Gabriela Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Gabriela Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Amarissa K Toth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Gabriela Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Gabriela Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Amarissa K Toth - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Gabriela Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Amarissa K Toth - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Gabriela Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Gabriela Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Amarissa K Toth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Gabriela Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Gabriela Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Amarissa K Toth - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Amarissa K Toth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Amarissa K Toth - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Gabriela Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Gabriela Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Amarissa K Toth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Gabriela Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Gabriela Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
53%
55%
Реализация брейк - пойнтов
60%
50%
