18.07.2025
Смотреть онлайн Калья Буйюкаксай - Теодора Костович 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Olomouc: Калья Буйюкаксай — Теодора Костович . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Olomouc
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Теодора Костович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Теодора Костович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Теодора Костович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Калья Буйюкаксай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Калья Буйюкаксай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Калья Буйюкаксай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Теодора Костович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Теодора Костович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Теодора Костович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Теодора Костович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Теодора Костович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Калья Буйюкаксай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Теодора Костович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Калья Буйюкаксай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Теодора Костович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Теодора Костович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Калья Буйюкаксай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Калья Буйюкаксай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Теодора Костович - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
48%
69%
Реализация брейк - пойнтов
13%
50%
