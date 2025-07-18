18.07.2025
Смотреть онлайн Marc Van Der Merwe - Connor Doig 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Marc Van Der Merwe — Connor Doig . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(6:3, 6:4)
(6:3, 6:4)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Connor Doig - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Marc Van Der Merwe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Connor Doig - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Connor Doig - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Connor Doig - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Connor Doig - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Connor Doig - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Marc Van Der Merwe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Connor Doig - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Marc Van Der Merwe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
67%
70%
Реализация брейк - пойнтов
75%
25%
Комментарии к матчу