18.07.2025
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Люк Кениг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Devin Badenhorst - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Люк Кениг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Devin Badenhorst - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Devin Badenhorst - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Devin Badenhorst - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Devin Badenhorst - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Devin Badenhorst - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Люк Кениг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Devin Badenhorst - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Devin Badenhorst - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Devin Badenhorst - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Devin Badenhorst - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Devin Badenhorst - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Devin Badenhorst - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
52%
81%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
