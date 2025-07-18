18.07.2025
Смотреть онлайн Филип Хеннинг - Даниил Сарксян 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Филип Хеннинг — Даниил Сарксян . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Филип Хеннинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Даниил Сарксян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Филип Хеннинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Филип Хеннинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Даниил Сарксян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Даниил Сарксян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
2
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
81%
45%
Реализация брейк - пойнтов
62%
50%
Комментарии к матчу