Смотреть онлайн Касра Рахмани - Кирилл Киватцев 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nova Gorica: Касра Рахмани — Кирилл Киватцев . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .