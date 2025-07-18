18.07.2025
Смотреть онлайн Касра Рахмани - Кирилл Киватцев 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nova Gorica: Касра Рахмани — Кирилл Киватцев . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nova Gorica
Завершен
(7:6, 6:1)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кирилл Киватцев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Касра Рахмани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Кирилл Киватцев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Касра Рахмани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Кирилл Киватцев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Кирилл Киватцев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Касра Рахмани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Касра Рахмани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Кирилл Киватцев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Касра Рахмани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Кирилл Киватцев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Касра Рахмани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Касра Рахмани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Касра Рахмани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Касра Рахмани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Касра Рахмани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Касра Рахмани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Кирилл Киватцев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Касра Рахмани - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
69%
71%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
Комментарии к матчу