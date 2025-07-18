18.07.2025
Смотреть онлайн Сара ван Эмст - Ясмин Каббадж 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Casablanca: Сара ван Эмст — Ясмин Каббадж . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Casablanca
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ясмин Каббадж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Ясмин Каббадж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Сара ван Эмст - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ясмин Каббадж - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Сара ван Эмст - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Ясмин Каббадж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ясмин Каббадж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ясмин Каббадж - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Ясмин Каббадж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Ясмин Каббадж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ясмин Каббадж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Ясмин Каббадж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Сара ван Эмст - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ясмин Каббадж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ясмин Каббадж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
56%
70%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу