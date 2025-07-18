18.07.2025
Смотреть онлайн Люткемейер Обрегон/Тиян - Nagata/Yuan 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan WD: Люткемейер Обрегон/Тиян — Nagata/Yuan . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan WD
Завершен
(6:3, 6:5)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Люткемейер Обрегон/Тиян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Nagata/Yuan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Nagata/Yuan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Люткемейер Обрегон/Тиян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Nagata/Yuan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Люткемейер Обрегон/Тиян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Люткемейер Обрегон/Тиян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Люткемейер Обрегон/Тиян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Люткемейер Обрегон/Тиян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Люткемейер Обрегон/Тиян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Люткемейер Обрегон/Тиян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Nagata/Yuan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Nagata/Yuan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Люткемейер Обрегон/Тиян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Nagata/Yuan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Люткемейер Обрегон/Тиян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Nagata/Yuan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Люткемейер Обрегон/Тиян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Nagata/Yuan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Люткемейер Обрегон/Тиян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Люткемейер Обрегон/Тиян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
12
Выигрыш первой подачи
68%
68%
Реализация брейк - пойнтов
45%
25%
