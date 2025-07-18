18.07.2025
Смотреть онлайн Ванг/Чжан - Han/Kobayashi 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan WD: Ванг/Чжан — Han/Kobayashi . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan WD
Завершен
(2:5)
(2:5)
0 : 1
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 4 - Han/Kobayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Han/Kobayashi - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
50%
60%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу