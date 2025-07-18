18.07.2025
Смотреть онлайн Габриэле Мария Ноче - Андреа Медури 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Gubbio: Габриэле Мария Ноче — Андреа Медури . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Gubbio
Завершен
(5:7, 3:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андреа Медури - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Андреа Медури - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Андреа Медури - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Андреа Медури - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Габриэле Мария Ноче - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Андреа Медури - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Андреа Медури - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Андреа Медури - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Андреа Медури - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Андреа Медури - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Андреа Медури - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Андреа Медури - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Габриэле Мария Ноче - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Андреа Медури - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Андреа Медури - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
62%
63%
Реализация брейк - пойнтов
20%
40%
Комментарии к матчу