18.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Урьяж: Тристан Ламазин — Damien Clerc . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Урьяж
Завершен
(6:7, 7:5, 6:0)
2 : 1
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Damien Clerc - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Damien Clerc - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Тристан Ламазин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Damien Clerc - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Тристан Ламазин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Damien Clerc - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Damien Clerc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Damien Clerc - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Damien Clerc - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Тристан Ламазин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Damien Clerc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Тристан Ламазин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Damien Clerc - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Тристан Ламазин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Тристан Ламазин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 28 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Тристан Ламазин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Тристан Ламазин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Тристан Ламазин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
7
6
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
73%
61%
Реализация брейк - пойнтов
44%
17%
