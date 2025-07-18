18.07.2025
Смотреть онлайн Jahnie Van Zyl - Астрид Сиротте 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Jahnie Van Zyl — Астрид Сиротте . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest
Завершен
(6:0, 7:6)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Астрид Сиротте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Астрид Сиротте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
49%
39%
Реализация брейк - пойнтов
64%
50%
Комментарии к матчу