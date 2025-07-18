Текстовая трансляция

Гейм 1 - Эшли Лэйхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Эшли Лэйхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 8 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Эшли Лэйхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 12 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 15 - Эшли Лэйхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 16 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 17 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 22 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 23 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 24 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 25 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 26 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 27 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 28 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 29 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 30 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 31 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 32 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40