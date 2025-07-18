18.07.2025
Смотреть онлайн Эшли Лэйхи - Дэйеон Бакк 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Эшли Лэйхи — Дэйеон Бакк . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(6:2, 6:7, 5:7)
1 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эшли Лэйхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Эшли Лэйхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Эшли Лэйхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Эшли Лэйхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 32 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 33 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
74%
67%
Реализация брейк - пойнтов
40%
38%
