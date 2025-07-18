18.07.2025
Смотреть онлайн Рина Сайго - Цзя-Цзин Лу 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Рина Сайго — Цзя-Цзин Лу . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(1:6, 6:3, 7:5)
2 : 1
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
53%
49%
Реализация брейк - пойнтов
56%
56%
Комментарии к матчу