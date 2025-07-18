18.07.2025
Смотреть онлайн Полина Лейкина - Аюми Миямото 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Полина Лейкина — Аюми Миямото . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest
Завершен
(2:6, 6:1, 7:6)
2 : 1
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Полина Лейкина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Аюми Миямото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
58%
56%
Реализация брейк - пойнтов
45%
44%
