18.07.2025
Смотреть онлайн Стефани Джудит Вишер - Мичика Озеки 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Стефани Джудит Вишер — Мичика Озеки . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стефани Джудит Вишер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Стефани Джудит Вишер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Стефани Джудит Вишер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мичика Озеки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Мичика Озеки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Стефани Джудит Вишер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Стефани Джудит Вишер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Стефани Джудит Вишер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Стефани Джудит Вишер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Мичика Озеки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Стефани Джудит Вишер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Стефани Джудит Вишер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Стефани Джудит Вишер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Мичика Озеки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Стефани Джудит Вишер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Стефани Джудит Вишер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
71%
50%
Реализация брейк - пойнтов
100%
100%
