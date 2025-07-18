18.07.2025
Смотреть онлайн Фантуб Суксумрарн - Сидхарт Рават 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Фантуб Суксумрарн — Сидхарт Рават . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:4, 7:5)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Фантуб Суксумрарн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Сидхарт Рават - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Фантуб Суксумрарн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Сидхарт Рават - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Фантуб Суксумрарн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Сидхарт Рават - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Сидхарт Рават - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Фантуб Суксумрарн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Фантуб Суксумрарн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
7
7
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
63%
63%
Реализация брейк - пойнтов
56%
43%
